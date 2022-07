Attualita 210

Acqua, riparato il guasto: ritorna la normale erogazione idrica a Gela, Mazzarino e Riesi

Siciliaque ha comunicato di aver provveduto a ripristinare la fornitura

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver provveduto a ripristinare la fornitura al serbatoio di Gela Caposoprano sospesa nei giorni scorsi a causa di un guasto lungo l’adduttore Blufi basso. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha potuto riprendere la distribuzione nelle aree interessate secondo il seguente calendario: Gela: oggi, sabato 30 luglio, distribuzione in H24 Caposoprano basso, San Giacomo basso e Fondo Jozza; domani, domenica 31 luglio, distribuzione in H24 Caposoprano alto, San Giacomo alto. Mazzarino: oggi sabato 30 luglio: via Roma, santa Lucia e Calvario; domani, domenica 31 luglio, Fondaco Vecchio, Fasellari e Immacolata. Riesi: oggi sabato 30 luglio distribuzione a tutte le utenze (zone alta e bassa); domani, domenica 31 luglio, accumulo.



