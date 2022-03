Cronaca 66

Guasto nell'area dei pozzi Mascione: rimodulata la distribuzione idrica a Niscemi

Le squadre tecniche di pronto intervento di Caltaqua si sono subito messe a lavoro per risolvere la criticità

Redazione

11 Marzo 2022 17:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/guasto-nellarea-dei-pozzi-mascione-rimodulata-la-distribuzione-idrica-a-niscemi Copia Link Condividi Notizia

A causa di un guasto verificatosi nell’area dei pozzi di contrada Mascione a servizio delle utenze del comune di Niscemi, non é stato possibile effettuare le programmate operazioni di accumulo nel serbatoio. Rilevato il guasto, le squadre tecniche di pronto intervento di Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, hanno immediatamente iniziato a lavorare per risolvere nel più breve tempo possibile la criticità. In attesa che il fornitore di sovramibito Siciliacque riesca a incrementare la propria fornitura così da compensare la quota di risorsa idrica al momento non disponibile, le distribuzioni programmate sul territorio di Niscemi a partire da oggi, venerdì 11 marzo,subiranno un ritardo di 24 ore. Il ripristino della regolare programmazione è previsto nella giornata di domani, sabato 12 marzo.



A causa di un guasto verificatosi nell'area dei pozzi di contrada Mascione a servizio delle utenze del comune di Niscemi, non é stato possibile effettuare le programmate operazioni di accumulo nel serbatoio. Rilevato il guasto, le squadre tecniche di pronto intervento di Caltaqua-Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, hanno immediatamente iniziato a lavorare per risolvere nel più breve tempo possibile la criticità. In attesa che il fornitore di sovramibito Siciliacque riesca a incrementare la propria fornitura così da compensare la quota di risorsa idrica al momento non disponibile, le distribuzioni programmate sul territorio di Niscemi a partire da oggi, venerdì 11 marzo,subiranno un ritardo di 24 ore. Il ripristino della regolare programmazione è previsto nella giornata di domani, sabato 12 marzo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare