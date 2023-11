Guasto in alta quota a uno dei motori: atterraggio di emergenza per un volo Tirana-Bologna

Cronaca 714

Guasto in alta quota a uno dei motori: atterraggio di emergenza per un volo Tirana-Bologna

Il velivolo è atterrato sulla pista barese alle 13,12, circondato dai mezzi di soccorso

Redazione

Disavventura e paura per i passeggeri di un volo di linea la mattina del 3 novembre 2023. Un Boeing 737-4Y0 della Albawings, targato ZA-ALD, del volo AWT229 da Tirana a Bologna, era nello spazio aereo del Gargano e sopra il mare Adriatico, quando uno dei motori dell'aereo si è guastato costringendo l'equipaggio a spegnere il motore e dirottare su Bari, dopo avere lanciato il “Mayday”, per un atterraggio in sicurezza sulla pista dello scalo Karol Wojtyla. L’aereo, ha avvertito il problema ad uno dei motori ad un altezza di 11mila metri. Il velivolo è atterrato sulla pista barese alle 13,12, circondato dai mezzi di soccorso e un’ora dopo il decollo dalla capitale dell’Albania. Per i passeggeri, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, tutto si è risolto per il meglio in quanto nessuno è rimasto ferito. L'aereo dell'incidente è ancora a terra a Bari.



