Cronaca 101

Guasto all'adduttore Blufi: interrotta la fornitura idrica su Mazzarino e Riesi

Ecco la rimodulazione dei turni inviata da Caltaqua. Ridotta fornitura anche a Gela

Redazione

29 Agosto 2022 08:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/guasto-alladduttore-blufi-interrotta-la-fornitura-idrica-su-mazzarino-e-riesi Copia Link Condividi Notizia

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto in serata, con una comunicazione telefonica, che a causa di un guasto all'adduttore Blufi ha dovuto interrompere la fornitura ai territori di Mazzarino e Riesi e di aver dovuto ridurre la fornitura al territorio di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto rimodulare la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente piano:

- Mazzarino e Riesi: domani, lunedì 29 agosto, distribuzione garantita con l’impiego delle risorse proprie del Gestore; martedì 30 agosto, distribuzione sospesa;

- Gela: domani, lunedì 29 agosto, distribuzione sospesa nelle zone Caposoprano Alto e Basso; San Giacomo Alto e Basso; Fondo Jozza. Distribuzione regolare, come da programma, nella restante parte del territorio.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi mano mano disponibili.



Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto in serata, con una comunicazione telefonica, che a causa di un guasto all'adduttore Blufi ha dovuto interrompere la fornitura ai territori di Mazzarino e Riesi e di aver dovuto ridurre la fornitura al territorio di Gela. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto rimodulare la distribuzione nei comuni interessati secondo il seguente piano: - Mazzarino e Riesi: domani, lunedì 29 agosto, distribuzione garantita con l'impiego delle risorse proprie del Gestore; martedì 30 agosto, distribuzione sospesa;

- Gela: domani, lunedì 29 agosto, distribuzione sospesa nelle zone Caposoprano Alto e Basso; San Giacomo Alto e Basso; Fondo Jozza. Distribuzione regolare, come da programma, nella restante parte del territorio.

Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti che saranno resi mano mano disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare