Guasto alla valvola, oggi niente acqua nel comune di Sommatino

I tecnici, scrive Caltaqua, sono a lavoro per risolvere il problema

Calaqua comunica che a causa del malfunzionamento della valvola primaria in uscita dal serbatoio civico di Sommatino, oggi la distribuzione non potrà essere garantita. I tecnici sono a lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile. La distribuzione riprenderà domani 03.02.2021 con la zona media alta e quattro aratate.



