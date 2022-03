Attualita 156

Guasto alla condotta, carciofeti e serre a secco a Gela: il sindaco chiede l'intervento della Regione

Ad oggi dalla Regione solo promesse e nessun intervento concreto

Redazione

“Problemi su problemi per il comparto agricolo del nostro territorio. Come se non bastasse la disastrosa situazione degli invasi, ancora in attesa di interventi risolutivi da parte della Regione, ci si mette ora anche un guasto alla condotta idrica a peggiorare il quadro e a lasciare a secco campagne e carciofeti”. Lo afferma il sindacodi Gela Lucio Greco che ricorda come, per decenni, a Palermo nessuno si sia preoccupato di pianificare e mettere mano alle necessarie opere di manutenzione delle dighe, che ora hanno bisogno di lavori molto più importanti per tornare operative e rispondenti alle esigenze di un settore economico vitale.

“Da oltre una settimana, carciofeti e serre della piana di Gela, al netto delle acque derivanti dalle piogge, sono a secco. I produttori – prosegue Greco - stanno facendo quello che possono, attingendo alle proprie riserve, ma è chiaro che non è una situazione che può durare a lungo. Sono stremati, e i danni alle aziende sono veramente consistenti. Come amministrazione, da tempo abbiamo avviato una fitta interlocuzione con il dipartimento regionale competente, diretto dall’ing. Calogero Foti. Abbiamo accolto a Gela anche l’assessore regionale Daniela Baglieri, strappandole promesse importanti, ma fatti ancora non ne abbiamo visti. La situazione, nel frattempo, non può che aggravarsi, per cui ci appelliamo ancora una volta alla Regione, affinché programmi e avvii gli interventi di sua competenza e risollevi le sorti del comparto”.





© Riproduzione riservata

