Attualita 234

Coronavirus, boom di contagi a Lisbona: il 60% è causato dalla variante Delta

In Portogallo per il quarto giorno consecutivo sono stati registrati oltre mille nuovi casi di Covid, un ritorno ai livelli di febbraio

Redazione

21 Giugno 2021 10:49

Oltre la metà dei nuovi casi di Covid registrati nella zona di Lisbona sono rappresentati dalla variante Delta. Lo ha riferito Ricardo Jorge dell’Istituto nazionale per la salute, secondo cui questa rappresenta oltre il 60% nell’area della capitale mentre si ferma a poco più del 15% nel nord del Paese dove è predominante la variante Alpha (80%). In Portogallo per il quarto giorno consecutivo sono stati registrati oltre mille nuovi casi di Covid, un ritorno ai livelli di febbraio; tuttavia, non ci sono state impennate nel numero di morti dal momento che anziani e fragili sono per la maggior parte vaccinati. Circa un mese fa, il Paese della penisola iberica ha riaperto i confini a visitatori Ue e del Regno Unito. (Gds.it)



