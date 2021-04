Cronaca 360

Guasti distributori automatici di sacchi: a Caltanissetta la Dusty organizza distribuzione alternativa

Dusty si scusa con gli utenti per il disagio occorso e invita la cittadinanza alla massima collaborazione

Redazione

13 Aprile 2021 14:46

Dusty comunica che dopo aver provveduto a contattare la società di manutenzione dei distributori automatici per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata, ubicati nelle vie Malta e Alcide De Gasperi, i tecnici hanno effettuato il sopralluogo per verificare l’entità dei guasti segnalati e avviarne la riattivazione. Per sopperire al disagio, Dusty ha predisposto - per via Alcide De Gasperi - la presenza di un operatore, dalle 8.30 alle 13.00, per la consegna della fornitura, in alternativa al distributore automatico. Questo temporaneo servizio, resterà vigente fino a quando la società di manutenzione consegnerà il distributore automatico perfettamente funzionate.

Gli utenti potranno recarsi anche negli uffici Dusty, in via Paolo Chinnici (zona industriale), aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 (domenica chiuso), per poter ritirare i sacchi. Sebbene incolpevole per l’accaduto del guasto tecnico, Dusty si scusa con gli utenti per il disagio occorso e invita la cittadinanza alla massima collaborazione. Le consegne delle forniture avverranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid.

**DISPOSIZIONI DI SICUREZZA COVID-19 PER RITIRARE I SACCHI

Gli utenti dovranno rispettare le procedure vigenti, indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, e rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro.

Si ricorda che per il ritiro dei sacchi bisogna essere muniti di tessera sanitaria. La fornitura prevista copre un arco temporale di 3 mesi, pertanto si può avere diritto a una nuova fornitura dei sacchi solo allo scadere dei tre mesi dalla consegna precedente.





Dusty comunica che dopo aver provveduto a contattare la società di manutenzione dei distributori automatici per la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata, ubicati nelle vie Malta e Alcide De Gasperi, i tecnici hanno effettuato il sopralluogo per verificare l'entità dei guasti segnalati e avviarne la riattivazione. Per sopperire al disagio, Dusty ha predisposto - per via Alcide De Gasperi - la presenza di un operatore, dalle 8.30 alle 13.00, per la consegna della fornitura, in alternativa al distributore automatico. Questo temporaneo servizio, resterà vigente fino a quando la società di manutenzione consegnerà il distributore automatico perfettamente funzionate. Gli utenti potranno recarsi anche negli uffici Dusty, in via Paolo Chinnici (zona industriale), aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 (domenica chiuso), per poter ritirare i sacchi. Sebbene incolpevole per l'accaduto del guasto tecnico, Dusty si scusa con gli utenti per il disagio occorso e invita la cittadinanza alla massima collaborazione. Le consegne delle forniture avverranno nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid. **DISPOSIZIONI DI SICUREZZA COVID-19 PER RITIRARE I SACCHI

Gli utenti dovranno rispettare le procedure vigenti, indossare le mascherine, evitare gli assembramenti, e rispettare e mantenere la distanza corporea superiore a un (1) metro.

Si ricorda che per il ritiro dei sacchi bisogna essere muniti di tessera sanitaria. La fornitura prevista copre un arco temporale di 3 mesi, pertanto si può avere diritto a una nuova fornitura dei sacchi solo allo scadere dei tre mesi dalla consegna precedente.

Ti potrebbero interessare