Guardie zoofile, al via in Sicilia un corso gratuito: lezioni online dal 7 novembre

Le guardie eco-zoofile Oipa sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali

Redazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie eco-zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) nelle province della Sicilia. I corsi si terranno online, tranne i test scritti che si terranno in aula, e saranno preceduti da incontri di presentazione che illustreranno il corso, la figura e il ruolo delle guardie. I corsi sono gratuiti e inizieranno il 7 novembre per concludersi nella prossima primavera. Le preiscrizioni sono già aperte e termineranno il 31 ottobre. È richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

«Le guardie eco-zoofile volontarie Oipa rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria», spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa. «Le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale».

Quella della guardia eco-zoofila è una figura prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila (leggi n. 611/13 e n. 189/2004) e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata Oipa è conferita dal Prefetto con decreto.

Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti. Per maggiori informazioni su come partecipare ai corsi: Ornella Speciale, tel. 375 5752384.



