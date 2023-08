Cronaca 1047

Guardia di Finanza Gela, sequestrati 300 capi di abbigliamento contraffatti

Identificati quattro stranieri ambulanti che avevano messo le bancarelle sul lungomare

Redazione

Prosegue l’azione dei Reparti della Guardia di Finanza di Caltanissetta a tutela della legalità economica e del consumatore. Nell’ambito dell’attuazione del “Dispositivo Operativo” messo a punto dal Comando Provinciale per contrastare in modo concreto il fenomeno della contraffazione, dell’abusivismo commerciale organizzato e della tutela del “Made in Italy”, il Gruppo di Gela ha incrementato i controlli presso il lungomare Federico II di Svevia, vero e proprio luogo di ritrovo dei cittadini gelesi durante la stagione estiva.

Nel corso dei vari accertamenti svolti, le fiamme gialle hanno identificato n. 4 venditori ambulanti, di origine straniera, trovati intenti alla vendita di capi di abbigliamento, accessori e calzature recanti i marchi “Harmont & Blaine”, “Emporio Armani”, “Aeronautica Militare”, “Gucci”, “Supreme Luis Vuitton”, “Adidas”, “Disquared 2”, “Versace”, “Nike Air”, “Nike Air Jordan”, “Alexander Mc-Queen”, “Omega”, “Bretling”, “Daniel Wellington”, “Casio” e “Rado”.

Successivi riscontri hanno permesso di appurare che si trattava di oltre 300 capi, tra pantaloni, borse, scarpe sportive e orologi, che non presentavano i requisiti di conformità previsti dalle case madri in ordine alla tipologia, alla qualità ed alle modalità di costruzione, quindi abilmente contraffatti, che i finanzieri hanno provveduto a sequestrare, denunciando i responsabili alla Procura della Repubblica di Gela per il reato di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

La costante attenzione che la Guardia di Finanza pone a contrasto della commercializzazione dei prodotti contraffatti è rivolta a debellare la produzione sommersa e, di conseguenza, il mercato del falso, che favorisce la diffusione di altri gravi illeciti di natura amministrativa e penale, quali il lavoro nero e irregolare, l’immigrazione clandestina, il riciclaggio, l’evasione fiscale e contributiva, il commercio abusivo e le attività della criminalità organizzata.



© Riproduzione riservata

