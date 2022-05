Cronaca 666

Guardia di Finanza Caltanissetta, due militari giurano fedeltà alla bandiera

Con questa cerimonia, i militari hanno rinnovato il proprio impegno a operare, con disciplina e onore, a tutela della Costituzione

Redazione

12 Maggio 2022 13:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/guardia-di-finanza-caltanissetta-due-militari-giurano-fedelta-alla-bandiera Copia Link Condividi Notizia

Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale di Caltanissetta, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli, si è svolta la cerimonia del solenne giuramento di fedeltà alla bandiera del Vice Brigadiere Andrea COSTARELLI, impiegato nel comparto A.T.P.I. del Gruppo Gela e del Finanziere Raffaella CASTRIOTTA neo assegnata al Comando Provinciale, dopo aver terminato la frequenza dei rispettivi corsi di formazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e la Scuola Alpina di Predazzo. Con questa cerimonia, i militari hanno rinnovato il proprio impegno a operare, con disciplina e onore, a tutela della Costituzione e delle leggi per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Il Comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l’importanza che esso assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta, giacché l’impegno ad adempiere, con disciplina ed onore, a tutti i doveri del proprio status, implica un’assunzione di responsabilità dinanzi non solo allo Stato ed alle sue Istituzioni, ma, di più, dinanzi all’intera collettività che, dalla Guardia di Finanza, attende, specie in una fase di delicata ripresa quale quella attuale, un ruolo decisivo a salvaguardia delle casse pubbliche ed a tutela dell’economia lecita. Al termine il Colonnello Gesuelli ha formulato ai militari “vivissime felicitazioni”, augurando loro ogni soddisfazione per le future carriere. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale di Caltanissetta, alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli, si è svolta la cerimonia del solenne giuramento di fedeltà alla bandiera del Vice Brigadiere Andrea COSTARELLI, impiegato nel comparto A.T.P.I. del Gruppo Gela e del Finanziere Raffaella CASTRIOTTA neo assegnata al Comando Provinciale, dopo aver terminato la frequenza dei rispettivi corsi di formazione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila e la Scuola Alpina di Predazzo. Con questa cerimonia, i militari hanno rinnovato il proprio impegno a operare, con disciplina e onore, a tutela della Costituzione e delle leggi per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni. Il Comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l'importanza che esso assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta, giacché l'impegno ad adempiere, con disciplina ed onore, a tutti i doveri del proprio status, implica un'assunzione di responsabilità dinanzi non solo allo Stato ed alle sue Istituzioni, ma, di più, dinanzi all'intera collettività che, dalla Guardia di Finanza, attende, specie in una fase di delicata ripresa quale quella attuale, un ruolo decisivo a salvaguardia delle casse pubbliche ed a tutela dell'economia lecita. Al termine il Colonnello Gesuelli ha formulato ai militari "vivissime felicitazioni", augurando loro ogni soddisfazione per le future carriere. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare