Gruppo compie abusi su 15enne, stupro ripreso con i cellulari

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato cinque minorenni con l'accusa di violenza sessuale mentre per il maggiorenne il Gip ha disposto un divieto di avvicinamento alla vittima

Sarebbe stata abusata da un adolescente del gruppo, mentre il resto del branco riprendeva le volenze con il telefonino. Al centro della vicenda riportata dal quotidiano 'il Resto del Carlino' - e avvenuta nella zona delle giostre al Parco Nord di Bologna, l'ultima sera della Festa dell'Unità, lo scorso 18 settembre - una ragazzina di 15 anni vittima, stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Corticella, di un gruppo di coetanei. Per quei fatti, sono stati identificati cinque minorenni - tra questi alcune ragazzine - e un maggiorenne.

In base alle indagini e agli accertamenti svolti dai militari, cui la 15enne si è rivolta, la giovane sarebbe stata avvicinata dai coetanei in maniera amichevole, a tarda sera al Parco Nord, per trascorrere la serata insieme. Poi, in una zona appartata, la situazione sarebbe degenerata e la ragazza sarebbe stata abusata da un adolescente davanti agli altri componenti del gruppo, che hanno ripreso tutto con i telefonini.

Ascoltata la vittima in audizione protetta, i carabinieri - nel corso dei mesi - hanno messo in fila i tasselli della serata, individuando i presunti autori dei fatti e hanno informato la Procura dei minori e quella ordinaria, al fine di vagliare la posizione dell'unico maggiorenne coinvolto. Al termine degli accertamenti degli uomini dell'Arma - così riporta ancora 'il Resto del Carlino' - sono stati denunciati cinque minorenni con l'accusa di violenza sessuale mentre per il maggiorenne il Gip ha disposto un divieto di avvicinamento alla vittima: un provvedimento non ancora applicato visto che l'indagato è irreperibile essendosi trasferitosi all'estero. (ANSA).



