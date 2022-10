Cronaca 1382

Cade dal balcone e riporta gravi traumi: 44enne trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

L'uomo, a intento a sistemare alcune piante, sarebbe caduto dalla scala finendo sul terreno del suo giardino

Redazione

17 Ottobre 2022 21:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/grotte-cade-dalla-scala-e-resta-ferito-44enne-trasferito-in-elisoccorso Copia Link Condividi Notizia

Un 44enne di Grotte è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dopo essere caduto rovinosamente dal balcone di casa, al primo piano di un palazzo nel comune in provincia di Agrigento. L'uomo, a intento a sistemare alcune piante, sarebbe caduto dalla scala finendo sul terreno del suo giardino. Lanciato l'allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un'autoambulanza per prestare il primo soccorso al malcapitato. Nell'impatto con il terreno l'uomo avrebbe riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.(Gds.it)



Un 44enne di Grotte è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dopo essere caduto rovinosamente dal balcone di casa, al primo piano di un palazzo nel comune in provincia di Agrigento. L'uomo, a intento a sistemare alcune piante, sarebbe caduto dalla scala finendo sul terreno del suo giardino. Lanciato l'allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 con un'autoambulanza per prestare il primo soccorso al malcapitato. Nell'impatto con il terreno l'uomo avrebbe riportato gravi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare