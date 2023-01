Cronaca 148

Greta Thunber arrestata in Germania: manifestava contro l'allagamento di una miniera

L'ambientalista è stata portata via da tre agenti per poi venire sottoposta a un controllo ed essere successivamente liberata

Redazione

La giovane attivista svedese Greta Thunberg è stata fermata per la seconda volta a Luetzerath, in Germania. La Thunberg stava partecipando a una manifestazione di protesta contro l’allagamento di una miniera di carbone. Scontri da giorni tra polizia ed ecologisti. La polizia tedesca è intervenuta per disperdere i dimostranti presenti nel villaggio, ormai da giorni sede di pesanti scontri tra ecologisti e forze dell’Ordine. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Dpa, l’ambientalista è stata portata via da tre agenti per poi venire sottoposta a un controllo ed essere successivamente liberata.



