Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori: il decreto entrerà in vigore da metà ottobre

La riunione del premier con i sindacati sul nuovo decreto per l'obbligo del Green pass è durata quasi due ore

Redazione

15 Settembre 2021 20:53

Il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, a partire da metà ottobre. Domani sarà approvato il decreto del Governo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo ha comunicato oggi pomeriggio ai sindacati convocati a Palazzo Chigi. La riunione del premier con i segretari di Cgil, Cisl e Uil sul nuovo decreto per l'obbligo del Green pass è durata quasi due ore. In tanto nel corso del pomeriggio è arrivato il via libera definitivo dall'Aula del Senato al primo dl green pass che estende l'uso della carta verde per ristoranti, spettacoli e competizioni sportive, mostre, piscine, palestre e proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021.

La fiducia posta dal governo al provvedimento ha ottenuto 189 voti favorevoli, 32 contrari e 2 astenuti. Queste misure diventano legge.(Gds.it)



