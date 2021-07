Attualita 312

Green pass nei ristoranti al chiuso, zona gialla con terapie intensive al 10%: le novità del decreto

E’ quanto si apprende al termine della cabina di regia. Il dl dovrebbe entrare in vigore il 5 agosto

Redazione

22 Luglio 2021 17:09

Il green pass sarà necessario per i bar e i ristoranti al chiuso. E’ quanto si apprende al termine della cabina di regia. Il dl dovrebbe entrare in vigore il 5 agosto. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Lo si apprende al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Confermato anche che durante il Consiglio dei ministri (cDM) non verrà presa alcuna decisione per quanto riguarda i trasporti. Il Cdm darà il via libera alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre.(Gds.it)



