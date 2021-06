Cronaca 359

Green Pass, falso messaggio WhatsApp ruba dati agli utenti: il messaggio che può ingannare

Il falso messaggio e quindi la nuova presunta truffa, è stata segnalata dalla polizia postale

Redazione

28 Giugno 2021 21:26

Alert della Polizia Postale su un falso messaggio WhatsApp nel quale si fa riferimento a un link per scaricare il Green Pass. "In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina". È questo il testo del messaggio su cui la polizia raccomanda di "fare molta attenzione". Cliccando sul link, infatti, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari con l’obbiettivo di utilizzarli fraudolentemente. La Polizia Postale, "raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari".(Gds.it)



Alert della Polizia Postale su un falso messaggio WhatsApp nel quale si fa riferimento a un link per scaricare il Green Pass. "In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina". È questo il testo del messaggio su cui la polizia raccomanda di "fare molta attenzione". Cliccando sul link, infatti, l'ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all'utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari con l'obbiettivo di utilizzarli fraudolentemente. La Polizia Postale, "raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire mai i propri dati personali, soprattutto quelli bancari".(Gds.it)

Ti potrebbero interessare