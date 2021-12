Cronaca 348

Green pass: al porto di Messina bigliettaio aggredito da autotrasportatore

Ad evitare il peggio è stata la guardia costiera, intervenuta anche un ambulanza

Redazione

Alla richiesta del Green pass un addetto alle biglietterie e ai controlli obbligatori della carta verde nel porto di Tremestieri prima degli imbarchi, è stato aggredito ieri pomeriggio da un autotrasportatore. Ad evitare il peggio è stata la guardia costiera, intervenuta anche un ambulanza per assistere l'impiegato in stato di choc. "Gli episodi di aggressioni ai lavoratori portuali sono ormai sempre più frequenti - dice Nino Di Mento, responsabile porti e logistica Uiltrasporti Messina - e la nuova normativa che impone al personale addetto il controllo del green pass agli autotrasportatori come obbligo per consentire l'imbarco, accentua i rischi di aggressioni per questi lavoratori, e per questo la Prefettura ha disposto in questa fase di controlli un presidio temporaneo di polizia presso il terminal Tremestieri che si è dimostrato in questo episodio di fondamentale importanza e che reputiamo debba essere mantenuto stabilmente anche in futuro per tutelare la sicurezza dei lavoratori portuali". (ANSA).



