Green pass per gli assessori di Gela, il sindaco lo chiederà per le riunioni di giunta

E' quanto afferma il sindaco di Gela che torna a lanciare ai gelesi l'ennesimo appello a vaccinarsi

Redazione

25 Luglio 2021 20:02

"Bisogna comprenderlo una volta per tutte: la vaccinazione, allo stato attuale, rimane l’unico strumento a nostra disposizione per uscire da questa terribile condizione pandemica. E noi gelesi che abbiamo pagato un prezzo troppo alto, dovremmo essere i primi a capirlo. Adesso che abbiamo scongiurato il pericolo della zona rossa, che stava mettendo in ginocchio tutta la città, è arrivato il momento di prendere decisioni serie e coraggiose. Ognuno di noi deve fare la propria parte, e per quel che mi riguarda chiederò il green pass per le riunioni della giunta a tutti gli assessori. Spero che il Presidente del consiglio comunale, Totò Sammito, faccia altrettanto per le sedute del civico consesso. Starò anche molto attento al controllo sanitario di tutti gli impiegati comunali, specialmente di coloro che sono a contatto con il pubblico. Chiederò, poi, all’assessore all’istruzione, Cristian Malluzzo, di delinearmi al più presto la situazione vaccinale di tutti gli insegnanti che operano nel nostro territorio. La zona bianca non è un liberi tutti, occorre prudenza, in tutti i contesti"



