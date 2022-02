Attualita 168

Green game digital, l'istituto Sturzo di Gela e il Rapisardi di Caltanissetta sono in finale

Rappresenteranno la provincia di Caltanissetta alla Finalissima del Campionato Nazionale del Riciclo!

Redazione

28 Febbraio 2022 11:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/green-game-digital-listituto-sturzo-di-gela-e-il-rapisardi-di-caltanissetta-sono-in-finale Copia Link Condividi Notizia

Continua senza sosta il tour del GREEN GAME DIGITAL. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo, i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA hanno ideato un originale progetto didattico che ormai da 9 edizioni coinvolge gli studenti italiani per affiancarli nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione.

“Green Game è un’esperienza ricca e coinvolgente, conquista i ragazzi e li rende competitivi e pronti alla sfida - ha commentato il Consorzio Cial - A differenza di altri progetti didattici che noi Consorzi abbiamo realizzato negli anni, il Green Game offre la possibilità di fare squadra e la capacità di misurarsi insieme per un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro pianeta che certamente dipende dalle decisioni di governi e istituzioni ma che comincia nelle nostre case attraverso semplici gesti quotidiani”

Durante gli appuntamenti didattici, vengono trattati e approfonditi temi importanti e molto attuali come l’utilizzo consapevole degli imballaggi in alluminio. Questo materiale è riciclabile al 100% e può essere riutilizzato all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi prodotti. In Italia tutto l’alluminio prodotto, proviene dal riciclo e non differisce in alcun modo da quello ottenuto dal minerale originale. Il Green Game in questa edizione sta coinvolgendo 145 Scuole in tutta Italia raggiungendo oltre 23.000 studenti, una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola riscuote consensi continui.

Entusiasmanti gli appuntamenti con l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Sturzo” di Gela e l’ITET “Rapisardi - Da Vinci” di Caltanissetta durante i quali le classi del biennio si sono battute ottenendo ottimi risultati. Al termine di ogni appuntamento, le classi che otterranno il punteggio medio più alto si aggiudicheranno il pass per la Finalissima Nazionale del 13 aprile, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l’appellativo di “esperto riciclatore” vincerà un buono per gli acquisti in rete. Le classi 2^BE del “Luigi Sturzo” e 2^A IT del “Rapisardi - Da Vinci” sono passate alla Finalissima in cui rappresenteranno la provincia di Caltanissetta a livello nazionale. Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.



Continua senza sosta il tour del GREEN GAME DIGITAL. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre "risorse" dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l'ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo, i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA hanno ideato un originale progetto didattico che ormai da 9 edizioni coinvolge gli studenti italiani per affiancarli nell'educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l'utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione. "Green Game è un'esperienza ricca e coinvolgente, conquista i ragazzi e li rende competitivi e pronti alla sfida - ha commentato il Consorzio Cial - A differenza di altri progetti didattici che noi Consorzi abbiamo realizzato negli anni, il Green Game offre la possibilità di fare squadra e la capacità di misurarsi insieme per un obiettivo comune: la salvaguardia del nostro pianeta che certamente dipende dalle decisioni di governi e istituzioni ma che comincia nelle nostre case attraverso semplici gesti quotidiani" Durante gli appuntamenti didattici, vengono trattati e approfonditi temi importanti e molto attuali come l'utilizzo consapevole degli imballaggi in alluminio. Questo materiale è riciclabile al 100% e può essere riutilizzato all'infinito per dare vita ogni volta a nuovi prodotti. In Italia tutto l'alluminio prodotto, proviene dal riciclo e non differisce in alcun modo da quello ottenuto dal minerale originale. Il Green Game in questa edizione sta coinvolgendo 145 Scuole in tutta Italia raggiungendo oltre 23.000 studenti, una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola riscuote consensi continui. Entusiasmanti gli appuntamenti con l'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi Sturzo" di Gela e l'ITET "Rapisardi - Da Vinci" di Caltanissetta durante i quali le classi del biennio si sono battute ottenendo ottimi risultati. Al termine di ogni appuntamento, le classi che otterranno il punteggio medio più alto si aggiudicheranno il pass per la Finalissima Nazionale del 13 aprile, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l'appellativo di "esperto riciclatore" vincerà un buono per gli acquisti in rete. Le classi 2^BE del "Luigi Sturzo" e 2^A IT del "Rapisardi - Da Vinci" sono passate alla Finalissima in cui rappresenteranno la provincia di Caltanissetta a livello nazionale. Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare