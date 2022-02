Attualita 161

Greco antico, gli studenti del liceo "R. Settimo" di Caltanissetta ottengono una certificazione linguistica

Hanno sostenuto un esame online composto da quattro esercizi

Redazione

Gli studenti dell'indirizzo Classico del Liceo "R. Settimo", diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, si sono cimentati per la prima volta in una speciale certificazione linguistica: quella che attesta la conoscenza del greco antico, secondo i criteri adottati anche per le lingue moderne (Common European Framework of Reference - CEFR). Hanno sostenuto un esame online, preceduto dal rigoroso riconoscimento dell'esaminando, composto da quattro esercizi: il primo chiedeva di collegare delle immagini alle parole in greco, il secondo sulla base di una figura con dei personaggi chiedeva di individuare le frasi vere o false; il terzo era un testo con parole da inserire tra le tre proposte e l'ultimo era un testo in cui collocare parole mancanti scegliendo tra una lista.

Il livello conseguito per questa prima esperienza era l'A1. Gli studenti che hanno partecipato e hanno ottenuto la certificazione sono Ester Cravotta e Claudia Stincone (IIDC); Alessandra Spataro e Chiara Gallo (VCC); Giorgia Bufalino (IVCC); Briseide Tricoli, Alessandro Sapia, Umberto Cascino, Sofia Gallo e Virginia Seminatore (IIICC). A coordinare l'attività è stata la prof.ssa Calogera Lo Re.



