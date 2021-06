Cronaca 325

"Grazie ai miei Angeli che mi hanno salvato la vita", il sindacalista gelese Giudice elogia le eccellenze siciliane

Ignazio Giudice, la cui vita è rimasta sospesa per alcuni giorni, ringrazia chi si è preso cura di lui

14 Giugno 2021 11:16

Il segretario generale provinciale della Cgil, Ignazio Giudice, tira un sospiro di sollievo dopo essere stato operato d’urgenza per un angioma al cervello e ha tenuto a ringraziare quanti si sono presi cura di lui. Ha trascorso 5 ore in sala operatoria, 48 ore in rianimazione, 26 delle quali è stato vigile. 42 i punti di sutura dopo l’intervento chirurgico, che sono stati già tolti. “Una rinascita la mia – afferma - tutta Made in Sicilia, la mia terra, che produce eccellenze che mi fanno dire che abbiamo fatto bene a restare e a combattere per renderla ancora più bella. Grazie ancora e sempre all’equipe diretta dal grande Prof. Giovanni Nicoletti, insieme alla dottoressa Graziano {in foto) e ai 28 Angeli che compongono l'equipe. Da oggi si riparte come e più di prima. #inSiciliatipuoisalvare”.



