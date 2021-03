Cronaca 2659

Grave malore per una 37enne di Gela, trasportata d'urgenza al Sant'Elia: il primo marzo aveva fatto il vaccino

La 37enne è stata trasferita in elisoccorso. Il vaccino fatto non apparterrebbe al lotto ritirato

Redazione

12 Marzo 2021 21:32

Un’insegnante di 37 anni di Gela è stata trasportata intorno alle 13 di oggi all’ospedale Sant’Elia dove è giunta in gravi condizioni sembrerebbe per una emorragia cerebrale. La trentasettenne è stata trasferita in elisoccorso del 118 e trasportata direttamente in Neurochirurgia dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento. Sembrerebbe che la 37enne abbia fatto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Il vaccino fatto non apparterrebbe al lotto ritirato. Il dato sul vaccino sarebbe emerso durante l'anamnesi della paziente e la raccolta dei suo dati da parte dei sanitari.



Un'insegnante di 37 anni di Gela è stata trasportata intorno alle 13 di oggi all'ospedale Sant'Elia dove è giunta in gravi condizioni sembrerebbe per una emorragia cerebrale. La trentasettenne è stata trasferita in elisoccorso del 118 e trasportata direttamente in Neurochirurgia dove i medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento. Sembrerebbe che la 37enne abbia fatto il vaccino Astrazeneca il primo marzo. Il vaccino fatto non apparterrebbe al lotto ritirato. Il dato sul vaccino sarebbe emerso durante l'anamnesi della paziente e la raccolta dei suo dati da parte dei sanitari.

Ti potrebbero interessare