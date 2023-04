Cronaca 486

Grave incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: morti due giovani di 20 e 36 anni

A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118, sono morti sul colpo

Redazione

E’ di due morti il bilancio dell’incidente che si è verificato sulla Mazara del Vallo-Palermo all’altezza di Leroy Merlin. Due giovanissimi usciti con un gruppo di motocilisti. Un'auto e una moto si sono scontrate nell'autostrada che collega Mazara del Vallo a Palermo. Giunti quasi all'ingresso del capoluogo i due mezzi sono entrati in collisione e due centauri di cui non si conoscono ancora le generalità sono caduti sull'asfalto. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118, sono morti sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale dell'Anas che sta regolando il traffico. Secondo una prima ricostruzione due giovani Alessio Fardella di 36 anni e Salvatore Tantillo di 20 anni. Sono finiti con lo scooter un Honda Sh contro un auto parcheggiata in corsia di emergenza. L’impatto è stato violentissimo. Per i due non c’è stato scampo. Sono morti sul colpo.



