Cronaca

Grave incidente a Milano, 2 ragazzi morti e 12 persone coinvolte

Il viale ad alto scorrimento che porta all'aeroporto di Linate risulta ancora chiuso dopo l'incidente

Redazione

Grave incidente stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini in cui sarebbero state coinvolte secondo una prima ricostruzione 12 persone a bordo di tre auto. In seguito a un tamponamento di cui la dinamica è ancora da ricostruire sono morti un ragazzo di 26 anni che si trovava alla guida di una delle vetture e uno di 24 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale e poi è deceduto. Il viale ad alto scorrimento che porta all'aeroporto di Linate risulta ancora chiuso dopo il grave incidente, con la Polizia locale che si trova ancora sul posto per accertare la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia locale la prima delle tre auto coinvolte nell'incidente avvenuto all'alba a Milano ha tamponato a grande velocità le altre due vetture che la precedevano. Le macchine al momento dello schianto stavano viaggiando verso la periferia della città. I due giovani deceduti nello schianto viaggiavano proprio sulla vettura che ha tamponato le altre. Negli altri due veicoli si trovavano diverse persone tra cui anche una bambina di 8 anni. Tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo mentre altre hanno rifiutato il trasporto in ospedale. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Taverna dove c'è lo svincolo in direzione dell'aeroporto di Linate.

E' risultato positivo all'alcol test e la Polizia locale di Milano sta facendo una verifica sui suoi documenti l'uomo di circa 30 anni che era alla guida del veicolo che ha scatenato il grave tamponamento in viale Forlanini a Milano, che ha coinvolto 12 persone e dove sono morti due giovani. L'uomo, che viaggiava in macchina con una donna, risulta avere precedenti. Secondo le ricostruzioni, la coppia viaggiava a forte velocità su viale Forlanini verso la periferia dopo le 5 del mattino e ha tamponato un secondo veicolo, sul quale viaggiava una famiglia con a bordo anche una bambina di 8 anni, rimasta illesa.



