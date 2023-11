Attualita 783

Grandi numeri per questo 2° Slalom di Babbaurra- Caltanissetta

Una partecipazione numerosa e qualificata torna a scalare questo weekend i tornanti

Redazione

01 Novembre 2023 16:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/grandi-numeri-per-questo-2-slalom-di-babbaurra--caltanissetta- Copia Link Condividi Notizia

Dopo la prima edizione che nel 2015 vide più di 50 piloti al via e che vide vincitore Nicola Incammisa su Radical, oggi grazie al contributo del Comune di Caltanissetta e di alcune aziende locali , siamo tornati a organizzare questa gara che ci auguriamo abbia il seguito che merita. Il percorso di 2.560 mt. vede la partenza proprio alle porte dell’abitato di San Cataldo, per terminare alle porte di Caltanissetta , nei pressi del parco Dubini, che sarà sede delle operazioni di verifica sportiva e tecnica sabato 4, grazie alla disponibilità della Asp di Caltanissetta .

L’elenco iscritti definitivo vede un totale di ben 64 di cui 11 auto storiche e 53 moderne. Un elenco che premia le due città che ospitano l’evento ,Caltanissetta e San Cataldo che sono state parte attiva e collaborativa con i loro sindaci l'architetto Roberto Gambino per Caltanissetta e l’avv. Gioacchino Comparato per San Cataldo , coadiuvati dai rispettivi assessori al ramo Fabio Caracausi e Salvatore Citrano. Naturalmente premia anche Noi di TEMPO s.r.l. e gli amici della San Cataldo corse che ci siamo impegnati al massimo delle nostre capacità per offrire una gara eccellente ai piloti che vengono da ogni parte della Sicilia e uno spettacolo di prima qualità al pubblico che vedrà al via auto spettacolari come la OSELLA di Ciro Barbaccia o la esclusiva GIPI di Salvatore Vitale, dai rally il funambolico Pierluigi Fullone e Salvo Battaglia con le BMW M3, non mancheranno certo i beniamini locali capitanati da Rino Giancani al via con la sua X1-9 kawasaki o lo specialista degli slalom Maurizio Anzalone su Renault Clio , al via anche il Campione delle Salite Marco Nicoletti che sfiderà il vetereno Fabrizio Larocca nella classe Racing Start .

Questa gara sarà occasione per ricordare due grandi e indimenticati protagonisti del motorsport nisseno : Onofrio Giancani e Manlio Mancuso. Il programma prevede: verifiche sportive e tecniche sabato 4 novembre al Parco Dubini dall ore 15.00 alle 19.00 Ricognizioni domenica 5 Novembre a partire dalle 8.00 , e poi a seguire le tre manches di gara. La CHIUSURA DEL PERCORSO sarà domenica 5 dalle 7.00 sino a fine manifestazione. tutte le info sul sito www.tempo-sport.org pagina social : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087470949898



Dopo la prima edizione che nel 2015 vide più di 50 piloti al via e che vide vincitore Nicola Incammisa su Radical, oggi grazie al contributo del Comune di Caltanissetta e di alcune aziende locali , siamo tornati a organizzare questa gara che ci auguriamo abbia il seguito che merita. Il percorso di 2.560 mt. vede la partenza proprio alle porte dell'abitato di San Cataldo, per terminare alle porte di Caltanissetta , nei pressi del parco Dubini, che sarà sede delle operazioni di verifica sportiva e tecnica sabato 4, grazie alla disponibilità della Asp di Caltanissetta . L'elenco iscritti definitivo vede un totale di ben 64 di cui 11 auto storiche e 53 moderne. Un elenco che premia le due città che ospitano l'evento ,Caltanissetta e San Cataldo che sono state parte attiva e collaborativa con i loro sindaci l'architetto Roberto Gambino per Caltanissetta e l'avv. Gioacchino Comparato per San Cataldo , coadiuvati dai rispettivi assessori al ramo Fabio Caracausi e Salvatore Citrano. Naturalmente premia anche Noi di TEMPO s.r.l. e gli amici della San Cataldo corse che ci siamo impegnati al massimo delle nostre capacità per offrire una gara eccellente ai piloti che vengono da ogni parte della Sicilia e uno spettacolo di prima qualità al pubblico che vedrà al via auto spettacolari come la OSELLA di Ciro Barbaccia o la esclusiva GIPI di Salvatore Vitale, dai rally il funambolico Pierluigi Fullone e Salvo Battaglia con le BMW M3, non mancheranno certo i beniamini locali capitanati da Rino Giancani al via con la sua X1-9 kawasaki o lo specialista degli slalom Maurizio Anzalone su Renault Clio , al via anche il Campione delle Salite Marco Nicoletti che sfiderà il vetereno Fabrizio Larocca nella classe Racing Start . Questa gara sarà occasione per ricordare due grandi e indimenticati protagonisti del motorsport nisseno : Onofrio Giancani e Manlio Mancuso. Il programma prevede: verifiche sportive e tecniche sabato 4 novembre al Parco Dubini dall ore 15.00 alle 19.00 Ricognizioni domenica 5 Novembre a partire dalle 8.00 , e poi a seguire le tre manches di gara. La CHIUSURA DEL PERCORSO sarà domenica 5 dalle 7.00 sino a fine manifestazione. tutte le info sul sito www.tempo-sport.org pagina social : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087470949898

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare