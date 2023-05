Eventi 397

Grande successo per il libro di Salvatore Falzone: "Il dramma di Maria Antonietta: lo scandalo della collana"

Il Saggista mette in evidenza un fatto storico coinvolgente, che ruota attorno ad una truffa organizzata da Jeanne Valois

Grande successo per la quarta fatica letteraria dell’ormai affermato Autore di testi storici, Ed. Prof.le Salvatore Falzone di San Cataldo, dal titolo “Il dramma di Maria Antonietta: lo scandalo della collana”, che rappresenta il secondo volume della Collana di libri dedicati alla Corte di Versailles. Il libro di Salvatore Falzone, prezioso e perspicace, si legge con avidità e passione: nonostante si tratti di un saggio storico, infatti, i Lettori possono apprezzarne i contenuti quasi come si trattasse di un vero e proprio romanzo che narra di una parte della vita di Maria Antonietta, giovane e bella Principessa austriaca arrivata in Francia all’età di quindici anni, che presto si accorgerà delle malevolenze dei cortigiani e dei tanti intrighi della Corte di Versailles.

Il Saggista mette in evidenza un fatto storico coinvolgente, che ruota attorno ad una truffa organizzata da Jeanne Valois, meglio conosciuta come Madame de La Motte, ai danni della Regina Maria Antonietta, in relazione al fraudolento acquisto di una sfarzosa collana sfruttandone il rango reale: la vicenda, egregiamente narrata nel libro, ha visto coinvolte numerose altre personalità prestigiose come il Cardinale de Rohan, particolarmente inviso a sua Maestà, il siciliano Conte di Cagliostro e tanti altri, successivamente sottoposti al giudizio del Parlamento di Parigi.

Salvatore Falzone narra con fluidità ed in modo avvincente gli episodi che hanno portato poi all’arresto dei truffatori, citando con apprezzata dovizia di particolari e con l’ormai consolidata capacità di approfondimento documentale, anche le memorie difensive degli imputati, fornendo un contesto travolgente e sempre illuminante, in grado di accompagnare i Lettori nella comprensione degli avvenimenti dell’affascinante intrigo, ricco di tanti colpi di scena e preludio della successiva decadenza della Monarchia.

Nel corso della narrazione, l’Autore focalizza l’attenzione sulla crescente affermazione del potere strumentale dell’opinione pubblica utilizzata spesso, anche in quel periodo storico, in maniera strumentale e dissacratoria; l’introduzione è stata curata dal Dott. William Di Noto (Giornalista pubblicista) e dalla Prof.ssa Vanessa Domenica Falci (Docente di Lingua Italiana presso il Collège Notre Dame des Champs di Romans-sur-Isère in Francia).



