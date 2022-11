Cronaca 95

Gran Bretagna, lancia uova contro Re Carlo: arrestato

Un agente ha avvertito Carlo, rimasto imperturbabile, della presenza delle uova a terra

Redazione

09 Novembre 2022 13:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gran-bretagna-lancia-uova-contro-re-carlo-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica per aver lanciato uova contro re Carlo e la regina consorte Camilla a York, nel nord dell'Inghilterra. L'obiettivo è stato mancato e le uova sono cadute a terra, mentre i reali salutavano la folla a Micklegate Bar, una porta medievale che i reali attraversano tradizionalmente per entrare in città. Un agente ha avvertito Carlo, rimasto imperturbabile, della presenza delle uova a terra per evitare che le calpestasse o scivolasse. "'Questo Paese è stato costruito sul sangue degli schiavi!'', ha urlato l'uomo mentre veniva arrestato. ''Vergognati!'', ''Dio salvi il re'' sono invece state le risposte della gente nei confronti dell'uomo. I reali sono a York per una serie di impegni istituzionali, tra cui l'inaugurazione di una statua della Regina Elisabetta.



Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica per aver lanciato uova contro re Carlo e la regina consorte Camilla a York, nel nord dell'Inghilterra. L'obiettivo è stato mancato e le uova sono cadute a terra, mentre i reali salutavano la folla a Micklegate Bar, una porta medievale che i reali attraversano tradizionalmente per entrare in città. Un agente ha avvertito Carlo, rimasto imperturbabile, della presenza delle uova a terra per evitare che le calpestasse o scivolasse. "'Questo Paese è stato costruito sul sangue degli schiavi!'', ha urlato l'uomo mentre veniva arrestato. ''Vergognati!'', ''Dio salvi il re'' sono invece state le risposte della gente nei confronti dell'uomo. I reali sono a York per una serie di impegni istituzionali, tra cui l'inaugurazione di una statua della Regina Elisabetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare