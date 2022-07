Attualita 394

Graduation day all'Eschilo di Gela: cerimonie per la consegna dei diplomi agli studenti

L'iniziativa è stata fortemente voluto dal dirigente scolastico Maurizio Tedesco

Graduation day al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze umane: una cerimonia in stile americano per consegnare i diplomi ai liceali dell’Eschilo e chiudere con gioia una tappa importante nella vita dei giovani. A volere fortemente l’evento, con due cerimonie in due momenti diversi prima al Liceo delle Scienze umane, poi al Liceo Classico è stato il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Giovani, tutti con il “tocco”, emozionati come i loro genitori, il discorso del dirigente, la presentazione della classe da parte del docente coordinatore e il discorso di commiato dei rappresentanti di classe.

Ed infine il lancio in alto del “tocco”. «Il Graduation day è un tributo che la comunità scolastica riconosce alle studentesse e agli studenti che hanno concluso un percorso impegnativo – ha detto il DSTedesco –, reso difficile dalla pandemia. La scuola non si è fermata, siamo andati avanti e la sfida l’abbiamo vinta. Tutto questo crea soddisfazione e orgoglio, con l’impegno dei docenti e di tutto il personale abbiamo creato le condizioni ottimali per raggiungere questo risultato. Alle ragazze e ai ragazzi abbiamo indicato una strada: nel futuro classicamente, attingendo al mondo classico e umanistico per affrontare le sfide della modernità». Durante le due cerimonie si sono svolti due spettacoli. Al Liceo delle Scienze umane si sono esibite nel ballo Alessia Granvillano, nella musica Angelica Rinzivillo e nel canto Clotilde Caci. Al Liceo classico è stato portato in scena uno studio sulla tragedia “Antigone. Da Sofocle a Anouilh”. Protagonisti Alessia Cilia (Antigone), Chiara Stamilla (Ismene), Paola Migliore (Creonte), Roberta Caruso, Davide Migani e Andrea Migliore (sentinelle). Nel coro Beatrice Bennardo, Giacomo Celeste, Aurora Ciaramella. Esperto del progetto la prof. Tiziana Guarneri, tutor la prof. Viviana Vasta (le docenti hanno recitato con gli studenti) mentre la consulenza per i costumi è stata di Tiziana Franco. Regia a cura di Giancarlo Bella che ha evidenziato il lavoro di studio del testo svolto dai liceali e l’attività teatrale intesa anche come occasione di condivisione di amicizia, cultura e bello Gli studenti diplomati al Liceo Classico hanno voluto salutare il loro dirigente e la scuola tutta con i fuochi di artificio. A seguire la serata di ballo nel cortile del Liceo.

