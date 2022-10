Governo, Urso a Mezz'ora in più: "Per gli americani Giorgia Meloni è affidabile"

Politica 427

Governo, Urso a Mezz'ora in più: "Per gli americani Giorgia Meloni è affidabile"

Lo ha detto il presidente del Copasir Adolfo Urso nel corso della trasmissione condotta da Lucia Annunziata

Redazione

09 Ottobre 2022 15:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/governo-urso-a-mezzora-in-piu-per-gli-americani-giorgia-meloni-e-affidabile Copia Link Condividi Notizia

''A settembre sono andato a Washington'' e ''Giorgia Meloni agli occhi degli americani ma anche internazionali appare per quella che è ovvero una persona affidabile''. Lo ha detto il presidente del Copasir Adolfo Urso a 'Mezz'ora in più'. Poi Urso ha aggiunto "Mario Draghi lord protettore di Giorgia Meloni? ''Giorgia Meloni non ha bisogno di lord protettori e comunque ci sono le cariche dello Stato. Il recente intervento del presidente della Repubblica è stato emblematico. L'Italia è un Paese sovrano, è un Paese democratico, che fa le sue scelte e queste scelte devono essere rispettate. E gli organi Costituzionali esistono per questo''.



''A settembre sono andato a Washington'' e ''Giorgia Meloni agli occhi degli americani ma anche internazionali appare per quella che è ovvero una persona affidabile''. Lo ha detto il presidente del Copasir Adolfo Urso a 'Mezz'ora in più'. Poi Urso ha aggiunto "Mario Draghi lord protettore di Giorgia Meloni? ''Giorgia Meloni non ha bisogno di lord protettori e comunque ci sono le cariche dello Stato. Il recente intervento del presidente della Repubblica è stato emblematico. L'Italia è un Paese sovrano, è un Paese democratico, che fa le sue scelte e queste scelte devono essere rispettate. E gli organi Costituzionali esistono per questo''.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare