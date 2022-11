Politica 294

Governo, Meloni: "Aiuteremo gli italiani senza disperdere risorse in bonus inutili"

Il Governo - aggiunge la premier- ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale

Redazione

05 Novembre 2022 19:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/governo-meloni-aiuteremo-gli-italiani-senza-disperdere-risorse-in-bonus-inutili Copia Link Condividi Notizia

“Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza disperdere risorse in bonus inutili”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Non solo. Il Governo -aggiunge la premier- ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane. Mettiamo così in sicurezza il tessuto produttivo e ci rendiamo più indipendenti dalle importazioni di gas”.



"Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Non solo. Il Governo -aggiunge la premier- ha approvato un provvedimento per implementare la produzione di gas nazionale, a patto che venga destinato a prezzi accessibili alle aziende energivore italiane. Mettiamo così in sicurezza il tessuto produttivo e ci rendiamo più indipendenti dalle importazioni di gas".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare