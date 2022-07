Governo in bilico, il M5S non vota la fiducia sul decreto Aiuti: Draghi da Mattarella

Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato

Redazione

Schiaffo del M5s al governo. I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto legge Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere approvato entro questa settimana. Il premier Mario Draghi sale al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella. Berlusconi chiede al presidente del Consiglio di aprire una verifica di maggioranza e di sottrarsi «a questa logica politicamente ricattatoria». Tajani evoca la crisi se il M5s non voterà anche al Senato. La Lega attacca su cannabis e ius scholae. Un vertice d’urgenza è stato convocato da Silvio Berlusconi ad Arcore. Secondo quanto si apprende sono arrivati il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli. La situazione è in evoluzione.(Gds.it)



