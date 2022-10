Politica 1077

Governo, ecco la lista dei ministri: Musumeci al Sud, Salvini alle Infrastrutture, Nordio alla Giustizia

Giorgia Meloni ha elencato i nomi dei ministri che dovrebbero far parte del nuovo Governo

Redazione

"Vi ringrazio per l'attenzione con cui avete seguito i lavori per la formazione del nuovo governo - ha detto Mattarella -. Questa volta il tempo è stato breve, non è passato nemmeno un mese dalla data delle elezioni e questo è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale". "E' stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti", ha aggiunto il capo dello Stato.

Il capo dello Stato ha conferito l'incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato l'incarico e ha presentato l'elenco dei ministri. Il giuramento del governo domani alle 10.. Ecco la lista: Matteo Piantedosi ministro dell'Interno; Crosetto ministro della Difesa; Santanchè ministro del Turismo; Schillaci ministro della Salute; Meloni, proporrò Mantovano sottosegretario alla Presidenza; Matteo Salvini alle Infrastrutture e vicepremier; Tajani e vicepremier e ministro degli Esteri; Roccella ministro Famiglia la natalità e Pari opportunità; Calderoli ministro Affari regionali; Pichetto ministro per la Pubblica amministrazione, senza portafoglio; Ciriani ministro per i Rapporti con il Parlamento; Locatelli ministro per le Disabilità, senza Portafoglio; Giorgetti ministro dell'Economia; Nordio Ministro della Giustizia; Lollobrigida ministro dell'Agricoltura; Musumeci ministro per il mare e il Sud; Urso ministro Sviluppo Economico; Valditara ministro dell'Istruzione e del merito; Casellati ministro per le Riforme. (Ansa.it)



