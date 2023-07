Attualita 209

Goletta promuove le acque dei laghi Soprano a Serradifalco e Piana degli Albanesi

Per l'associazione i risultati rappresentano un ottimo segnale della qualità di molte delle acque lacustri siciliane

Goletta dei Laghi 2023 fa tappa in Sicilia, tra le province di Caltanissetta e Palermo: risultati tutti entro i limiti di legge i quattro punti campionati da un team di volontari e tecnici nei laghi Soprano (Cl) e Piana degli Albanesi (Pa). Oggetto dei monitoraggi della campagna, come di consueto, sono canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.

«I campionamenti effettuati quest’anno ci restituiscono risultati positivi per tutti e due i laghi considerati nell’isola - dice Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi - Nonostante l’assenza di problemi significativi, è essenziale rimanere vigili riguardo al buono stato qualitativo e quantitativo degli ecosistemi lacustri siciliani. Questi obiettivi, che riguardano la salvaguardia della risorsa idrica e la valorizzazione dei territori e delle preziose aree circostanti i laghi, devono rimanere al centro delle nostre priorità».

«I risultati positivi delle analisi svolte quest’anno al lago Soprano e al lago di Piana degli Albanesi rappresentano un ottimo segnale della qualità di molte delle acque lacustri siciliane, se teniamo conto anche delle rilevazioni effettuate negli ultimi anni - aggiunge Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia - È un segnale positivo soprattutto in relazione agli usi che si fanno della risorsa idrica che proviene da questi bacini, usi irrigui ma non solo. Bisogna continuare in questa direzione».



