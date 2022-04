Eventi 123

Gli Urban Fabula sul palco del teatro Eschilo di Gela: concerto di beneficenza per i bambini malati oncologici

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di una ludobarella da consegnare al Vittorio Emanuele

Redazione

Quando la musica promuove e abbraccia le iniziative a scopo sociale e benefico è sempre un atto lodevole. A tal proposito, giovedì 28 aprile alle 21:15 presso il Teatro Eschilo di Gela, il trio Urban Fabula - nota formazione jazz tutta siciliana composta da Seby Burgio (pianoforte), Alberto Fidone (contrabbasso) e Peppe Tringali (batteria) - terrà un concerto il cui intero incasso sarà devoluto per l’acquisto di una ludobarella destinata ai bambini malati oncologici da donare al reparto di pediatria del P.O. Vittorio Emanuele di Gela. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita o direttamente in teatro al costo di 12,50 EURO. L’Urban Fabula presenterà un repertorio tratto da Movin’, il nuovo disco pubblicato dalla TRP Music, contenente brani originali autografati da Burgio, Fidone e Tringali, un album che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica. Per questa encomiabile iniziativa è doveroso sottolineare il felice sodalizio nato fra il Lions Club Gela Host e l’Urban Fabula che, oltre a dimostrare di essere un trio di assoluto livello, dà prova tangibile di ammirevole sensibilità rispetto a temi molto delicati che riguardano la salute e, in questo caso specifico, quella dei bambini. Dunque, un appuntamento imperdibile incentrato su un elogiabile connubio fra cultura, impegno sociale e solidarietà.



