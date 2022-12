Cronaca 629

Gli studenti di Caltanissetta manifestano per chiedere sicurezza nelle scuole e nei luoghi in cui si svolge l'alternanza

Le infiltrazioni d’acqua stanno devastando gran parte degli istituti, in alcune classi c’è cattivo odore di muffa e si è costretti a lasciare aperte le finestre nonostante il clima rigido

Redazione

Si chiama PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ad altre trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico. Oggi però “queste attività non vengono svolte in sicurezza” parlano gli alunni a rappresentare gli istituti di Caltanissetta.

In questi anni si è sentito parlare tanto di nostri coetanei che hanno perso la vita durante un’esperienza che dovrebbe formarti e non ucciderti. Vogliamo ricordare, commemorare e sensibilizzare i tanti ragazzi, vittime di negligenza. Purtroppo però non si parla solo dei posti di lavoro dove vengono svolte le attività di PCTO; all’interno stesso degli istituti, dove noi studenti passiamo le nostre 7 ore giornaliere all’interno delle aule, non è così sicuro come si fa credere all’esterno.

Le infiltrazioni d’acqua stanno devastando gran parte degli istituti, in alcune classi c’è cattivo odore di muffa e si è costretti a lasciare aperte le finestre nonostante il clima rigido, all’esterno di alcune aule sono presenti in prossimità delle finestre alveari, e nonostante le lamentele per la presenza di vespe nelle aule, non sono stati presi provvedimenti, spazi esterni adiacenti alle scuole, come i cortili, totalmente trascurati e inagibili e da qui una serie di tanti altri disagi che da molti anni vengono ignorati. Quest’anno abbiamo deciso di dare voce alla nostra ideologia, di una scuola sana pulita e soprattutto sicura, tramite una manifestazione che avverrà venerdì 2 dicembre. Il corteo già autorizzato dalle autorità locali, avrà inizio da via Filippo Turati, davanti il Monumento ai Caduti del Mare.



