Gli studenti dell'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta alla Stazione Marina Internazionale di Mazara del Vallo

Tre giorni intensi di lavoro sul campo, per attività di campionatura, analisi granulometriche ed osservazione di elementi del territorio che sicuramente è raro vedere nella vita di tutti i giorni

Redazione

Si è svolto a Mazara del Vallo (TP) il PCTO di 24 alunni delle classi quarte dell’Istituto Luigi Russo di Caltanissetta dell’indirizzo tecnico sanitario, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, nell’ambito del progetto “Biodiversità, Scienze e Tecnologie per la Sostenibilità Ambientale” presso il CNR di Capo Granitola, una location privilegiata che racchiude in sé veri e propri tesori del mare che hanno presso quelle spiagge il loro habitat naturale. Grazie alla sapiente collaborazione con il dott. Gaspare Buffa e di molti dei ricercatori del CNR i ragazzi, insieme ai loro professori Katia Bosco (ideatrice del progetto e docente di biologia), Dario Giuffrida (funzione strumentale PCTO), Maurizio Catania, Sonia Marinetti e Laura Abbaleo (docenti tutor) si sono trovati ad affrontare un’interessantissima esperienza che li ha visti prendere parte ad un delicato di biodiversità per la sostenibilità ambientale.

Tre giorni intensi di lavoro sul campo, per attività di campionatura, analisi granulometriche ed osservazione di elementi del territorio che sicuramente è raro vedere nella vita di tutti i giorni. Acque cristalline, antiche imbarcazioni che raccontano la storia della vecchia Tonnara, giganteschi resti di diverse specie di capodoglio fanno di Capo Granitola un sito pieno di fascino e di interessante attrattiva. Un’esperienza più unica che rara che ha lasciato ai ragazzi il desiderio di ritornare presto per osservare con rinnovata curiosità gli sviluppi delle ricerche di cui sono stati informati e alle quali hanno partecipato e magari, chissà, per intraprendere tra qualche anno la stesura della propria tesi di laurea.



