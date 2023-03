Eventi 242

Gli studenti dell'Istituto "Luigi Russo a Grenoble con l'associazione cinematografica e culturale "Laboratorio dei sogni"

Il progetto è stato svolto con tecniche audiovisive moderne, utilizzando il video come strumento di educazione sociale e di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi

Redazione

14 Marzo 2023 08:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gli-studenti-dellistituto-luigi-russo-a-grenoble-con-lassociazione-cinematografica-e-culturale-laboratorio-dei-sogni Copia Link Condividi Notizia

L’istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Basta, nell'ambito della collaborazione triennale di PCTO con l'Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni, di cui è presidente l’architetto Fernando Barbieri, ha preso parte ad un Erasmus plus dal nome Youth postcards from Grenoble a Grenoble (Francia) dal 17 al 26 Febbraio 2023. Il progetto ha coinvolto cinque Associazioni ed ha abbracciato gli estremi dei confini europei, allargandoli simbolicamente. L’Associazione capofila è la KINOGRAPHE Association (France), mentre gli altri partners del progetto sono L’ Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Italia), la Stowarzysszenie FILMFORUM di Varsavia (Polonia),la. CINEMAHALL INGO (Ucraina) e la TAVO EUROPA (Lituania).

Grenoble, bellissima location sulle Alpi, ha ospitato il gruppo di undici ragazzi del Luigi Russo insieme al loro group leader internazionale,la professoressa Laura Abbaleo. Il progetto Youth postcards from Grenoble viene immesso nella formula del programma di scambio giovanile internazionale di formazione socio-culturale ideato, proposto ed avviato da giovani provenienti da Ucraina, Francia, Italia, Lituania e Polonia. Il progetto è stato svolto con tecniche audiovisive moderne, utilizzando il video come strumento di educazione sociale e di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi.

Lo scopo del progetto è stato il perfezionamento della competenza tecnica ed artistica nel circuito internazionale di cortometraggi promozionali su questioni sociali.I ragazzi, infatti, hanno realizzato quattro cortometraggi che saranno utilizzati in campagne internet condotte dagli organizzatori sulla promozione delle buone pratiche di vita tra i giovani, ed hanno lavorato insieme incontrandosi attraverso i new media ed i social network realizzando laboratori, partecipando a masterclass e workshop e confrontandosi attivamente sui temi chiave della contemporaneità e della nuova comunicazione, veicolati dal nuovo modo di intendere il cinema. Per l’Italia gli 11 ragazzi dell’Istituto L. Russo coinvolti sono stati: Martina Averna, Simona Averna, Marco Bella, Angelo Malak Cagnina, Aurora Di Gregorio, Chiara Di Martino, Alessia Dinatale, Sofia Giaccio, Martina Riggi, Calogero Sacco, Alessandra Scibetta e la group leader la prof.ssa Laura Abbaleo.La pagina Facebook dell’Associazione Kinographe, dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni e Filmforum a conclusione del progetto raccoglieranno i materiali prodotti durante tutti gli step.Si ricorda infine che il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus +.



L'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Basta, nell'ambito della collaborazione triennale di PCTO con l'Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni, di cui è presidente l'architetto Fernando Barbieri, ha preso parte ad un Erasmus plus dal nome Youth postcards from Grenoble a Grenoble (Francia) dal 17 al 26 Febbraio 2023. Il progetto ha coinvolto cinque Associazioni ed ha abbracciato gli estremi dei confini europei, allargandoli simbolicamente. L'Associazione capofila è la KINOGRAPHE Association (France), mentre gli altri partners del progetto sono L' Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Italia), la Stowarzysszenie FILMFORUM di Varsavia (Polonia),la. CINEMAHALL INGO (Ucraina) e la TAVO EUROPA (Lituania). Grenoble, bellissima location sulle Alpi, ha ospitato il gruppo di undici ragazzi del Luigi Russo insieme al loro group leader internazionale,la professoressa Laura Abbaleo. Il progetto Youth postcards from Grenoble viene immesso nella formula del programma di scambio giovanile internazionale di formazione socio-culturale ideato, proposto ed avviato da giovani provenienti da Ucraina, Francia, Italia, Lituania e Polonia. Il progetto è stato svolto con tecniche audiovisive moderne, utilizzando il video come strumento di educazione sociale e di dialogo interculturale tra i giovani di diversi paesi. Lo scopo del progetto è stato il perfezionamento della competenza tecnica ed artistica nel circuito internazionale di cortometraggi promozionali su questioni sociali.I ragazzi, infatti, hanno realizzato quattro cortometraggi che saranno utilizzati in campagne internet condotte dagli organizzatori sulla promozione delle buone pratiche di vita tra i giovani, ed hanno lavorato insieme incontrandosi attraverso i new media ed i social network realizzando laboratori, partecipando a masterclass e workshop e confrontandosi attivamente sui temi chiave della contemporaneità e della nuova comunicazione, veicolati dal nuovo modo di intendere il cinema. Per l'Italia gli 11 ragazzi dell'Istituto L. Russo coinvolti sono stati: Martina Averna, Simona Averna, Marco Bella, Angelo Malak Cagnina, Aurora Di Gregorio, Chiara Di Martino, Alessia Dinatale, Sofia Giaccio, Martina Riggi, Calogero Sacco, Alessandra Scibetta e la group leader la prof.ssa Laura Abbaleo.La pagina Facebook dell'Associazione Kinographe, dell'Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni e Filmforum a conclusione del progetto raccoglieranno i materiali prodotti durante tutti gli step.Si ricorda infine che il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus +.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare