Gli studenti della "Verga" di Caltanissetta vincono il primo premio del Concorso musicale nazionale "Umberto Giordano"

Formata da 28 elementi, l'orchestra è diretta dal maestro Nunzio Cannavò

Continua la serie di riconoscimenti in ambito nazionale per l'orchestra dell'indirizzo musicale della Scuola "Giovanni Verga" dell’istituto comprensivo “Caponnetto” di Caltanissetta, formata da 28 elementi, l'orchestra è diretta dal maestro Nunzio Cannavò, collaborato dai colleghi Giuseppe Scalzo, Alessandro Amico,Luca Roccaro e Francesco Drago. Agli allievi è stato assegnato il primo premio alla 15ª edizione del Concorso Musicale Nazionale "Umberto Giordano” di Foggia. I docenti affermano: “Questo risultato è la conferma di ciò che oramai è diventata una consuetudine per i nostri ragazzi che si sono classificati al primo posto anche in precedenti concorsi, cui hanno partecipato negli anni scolastici precedenti.

Gli allievi si sono impegnati con grande determinazione e sacrificio, lavoro intenso e gratificante. Va dato merito anche all’alta professionalità e alle adeguate strategie attuate dai docenti di strumento musicale che li hanno guidati. In occasione del Concorso Musicale di Foggia. Gli alunni dell'Orchestra sono stati supportati emotivamente e personalmente dai loro compagni delle classi terze che hanno scelto la Puglia come meta del loro Viaggio d'istruzione a conclusione del loro ciclo di studi. Hanno condiviso con i compagni e con i docenti momenti di gioia, di solidarietà, di apprendimento, in un contesto di grande armonia educativa, frutto di lavoro efficace e sinergico, indispensabile alla loro crescita e formazione".

Pianoforte: Anzalone Eva, Cannarozzo Agata,Gallo Alessandro, Anzalone Egle.

Flauto traverso: Alexandroae Luca, Giusto Emmanuel.

Tromba: Tolini Marco.

Batteria: Scalzo Daniele.

Basso elettrico: Giugno Luca.

Chitarra: Gioè Sofia, Faraci Giovanni, Crapanzano Viky, Falzone Greta, Villa Andrea, Storino Rita

Violino: Cannavò Agnese, Terrana Francesco, Bennardo Giuseppe, Di Giugno Lisa, Epure Giulia, Guedhi Ryyan, D'Auria Vittorio, Perri Dorotea, Maiorana Benedetta, Giusto Maria Rita, Messina Elisa, Scarlata Salvatore



