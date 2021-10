Attualita 142

Gli studenti della Solito di Gela dopo un mese in Dad tornano a scuola: consegnato il plesso delle Benedettine

Gli studenti sono stati costretti a seguire le lezioni a distanza per il crollo di una parte del tetto del loro edificio

Redazione

11 Ottobre 2021 19:15

Gli alunni della Solito si lasciano la DAD alle spalle e tornano finalmente a scuola. Ultimati i lavori alle Benedettine, il plesso si presenta ora pulito, organizzato e in condizioni ottimali, perfetto per accogliere gli studenti per tutto il tempo che servirà per mandare in gara il progetto per la rifunzionalizzazione e la messa in sicurezza della scuola Solito e completare tutti gli interventi che si sono resi necessari dopo il cedimento di una parte del solaio. Stamani il suono della campanella è stato accompagnato dal taglio del nastro e da una piccola festa, alla presenza del sindaco Lucio Greco, dell’assessore Cristian Malluzzo, che ha seguito tutti i lavori di presenza e con estrema attenzione, e delle professoresse Dorotea Bennici e Gisella Bacarella.

Il Primo Cittadino, nel ringraziare i bambini con le loro famiglie, il dirigente e il corpo docente, ha voluto rimarcare come gli alunni abbiano tutto il diritto di frequentare in una scuola realmente sicura, arredata di tutto punto e con tutti i sistemi di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. “Vedo tanta gioia sui vostri volti oggi. Sapevamo – ha dichiarato il Sindaco rivolto ai bambini - che fremevate dalla voglia di tornare a scuola in presenza, e ci scusiamo ancora una volta per questo leggero ritardo dovuto ad un evento che nessuno poteva prevedere e che si è verificato in piena estate. Nell’augurare buon anno scolastico a tutti, assumo formalmente e solennemente l’impegno di farvi tornare il prima possibile alla Solito, in condizioni di assoluta sicurezza.

Per l’amministrazione comunale e per il sindaco la scuola è sempre stata e sempre sarà la priorità assoluta, perché è qui che crescono i cittadini di domani ed è qui che si formano e si educano alla conoscenza e alla cultura”. “Vi affidiamo questa scuola: - ha concluso Malluzzo - datele vita e illuminatela con i vostri sorrisi e i vostri sogni”.



