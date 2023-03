Gli studenti del "Ruggero Settimo" di Caltanissetta a New York per la simulazione di un vertice Onu

Attualita 534

Gli studenti del "Ruggero Settimo" di Caltanissetta a New York per la simulazione di un vertice Onu

Una esperienza unica e fortemente arricchente quella vissuta da tredici studenti

Redazione

(di Vincenzo Falci) Ambasciatori per qualche giorno. Al fianco di altri duemila studenti o poco meno arrivati da ogni parte del mondo. Tutti per immergersi in una simulazione di un vertice Onu a New York. Una esperienza unica e fortemente arricchente vissuta da una dozzina di studenti – tredici per l’esattezza – del Liceo classico, linguistico e coreutico «Ruggero Settimo», che ha segnato l’ennesimo event nato sotto l’ala della dirigente Irene Cinzia Maria Collerone.

Un’avventura esaltante nella «Grande mela» dal grande impatto emotivo per gli studenti liceali Arianna Vezza, Carlotta Maria Ottaviano, Cecilia Maria Cammarata, Elena Mangione, Ester Maria Carvotta, Gemma Maria Castellano, Giorgia Cuda, Giulia Domenica Calascibetta, Giulia Maria Nicosia, Karole Maria La Fisca, Mario Ottavio Milisenna, Roberta Bello, Simona Maria Paola Scarpulla, con al loro fianco la vicaria Giusi Iannuzzo. Tutor, per conto la United Network organizzatrice dell’evento, è stato l’ex studente del «Settimo», Agostino Scarlata. Tutti diplomatici per l’occasione al "Nmun", simulazione Onu, respirando pure l’aria del palazzo di vetro per discutere e votare le risoluzioni proposte, ricalcando i lavori della stessa Organizzazione delle nazioni unite. Tre studentesse del «Ruggero Settimo», Giorgia Cuda, Elena Mangione e Karole La Fisca, hanno pure ricevuto la «Honorable mention».



© Riproduzione riservata

