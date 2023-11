Eventi 203

Dieci studenti del liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta parteciperanno al 49° Premio Letterario Internazionale Mondello

I ragazzi concorrono con le loro recensioni dei libri con cui hanno espresso il loro voto al premio per la migliore recensione

Redazione

14 Novembre 2023 06:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gli-studenti-del-liceo-ruggero-settimo-di-caltanissetta-parteciperanno-al-49-premio-letterario-internazionale-mondello Copia Link Condividi Notizia

Alla cerimonia di premiazione del 49° Premio Letterario Internazionale Mondello che si terrà al Teatro Biondo di Palermo il 15 novembre 2023 saranno presenti gli studenti del Liceo “R. Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone. Gli studenti coinvolti sono Raoul Giarratano, Francesco Alongi, Giulio Sapienza della classe IVAC, Benedetta Saetta, Daria Lachina, Laura Lachina della IVBC, Sofia Petrotto, Cristina Ismail, Giulia Nicosia e Sarah Tirendi della IVCC, accompagnati dalla prof.ssa Valeria Natale.

I ragazzi concorrono con le loro recensioni dei libri con cui hanno espresso il loro voto al premio per la migliore recensione. I romanzi letti sono "Come d'aria" di Ada d'Adamo, "La fortuna" di Valeria Parrella, "Solo vera è l'estate" di Francesco Pecoraro Gli studenti fruiranno di una visita alla Cappella Palatina e a Palazzo Branciforte con una visita guidata delle collezioni della Fondazione Sicilia e del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, e incontreranno Julian Barnes vincitore premio Mondello sezione Autore Straniero. L'esperienza di lettura e la loro presenza come giuria nella cerimonia di premiazione costituisce un momento qualificante del loro percorso scolastico, nel quale i giovani si nutrono non soltanto dell'approccio diretto ai classici ma anche dell'esperienza della contemporaneità, secondo una direzione che da anni il Liceo ha intrapreso.



Alla cerimonia di premiazione del 49° Premio Letterario Internazionale Mondello che si terrà al Teatro Biondo di Palermo il 15 novembre 2023 saranno presenti gli studenti del Liceo "R. Settimo", diretto da Irene Cinzia Maria Collerone. Gli studenti coinvolti sono Raoul Giarratano, Francesco Alongi, Giulio Sapienza della classe IVAC, Benedetta Saetta, Daria Lachina, Laura Lachina della IVBC, Sofia Petrotto, Cristina Ismail, Giulia Nicosia e Sarah Tirendi della IVCC, accompagnati dalla prof.ssa Valeria Natale. I ragazzi concorrono con le loro recensioni dei libri con cui hanno espresso il loro voto al premio per la migliore recensione. I romanzi letti sono "Come d'aria" di Ada d'Adamo, "La fortuna" di Valeria Parrella, "Solo vera è l'estate" di Francesco Pecoraro Gli studenti fruiranno di una visita alla Cappella Palatina e a Palazzo Branciforte con una visita guidata delle collezioni della Fondazione Sicilia e del Monte dei Pegni di Santa Rosalia, e incontreranno Julian Barnes vincitore premio Mondello sezione Autore Straniero. L'esperienza di lettura e la loro presenza come giuria nella cerimonia di premiazione costituisce un momento qualificante del loro percorso scolastico, nel quale i giovani si nutrono non soltanto dell'approccio diretto ai classici ma anche dell'esperienza della contemporaneità, secondo una direzione che da anni il Liceo ha intrapreso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare