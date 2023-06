Gli studenti del liceo Eschilo di Gela a Palermo per la Giornata dello sport scolastico

Studenti dell'Eschilo di Gela invitati ieri a Palermo alla Giornata dello sport scolastico siciliano che ha visto presenti il ministro dello sport Andrea Abodi, il dirigente dell'Usr Sicilia Giuseppe Pierro e gli studenti siciliani vincitori, nelle varie categorie, di competizioni regionali e nazionali. Olltre alla campionessa regionale di danza sportiva Angelica Gentili del Liceo Classico che ha avuto un ottimo piazzamento anche a livello nazionale,c'era pure la squadra di hip phop del Classico e delle Scienze umane ed Ecocomico sociale dell'Eschilo che ha proposto un'esibizione strepitosa. L'invito è arrivato dal prof, Caramazza coordinatore regionale di scienze motorie dell' Usr Sicilia che ha avuto modo di apprezzare le attività svolte all' Eschilo dal gruppo curato dalla prof.Emanuela Tuzzetti durante la Festa nazionale dello sport dello scorso mese in Abruzzo. Ieri medaglie ed attestati sono stati consegnati dal ministro e dal dott, Pierro al gruppo gelese, accompagnato a Palermo dal prof. Giacomo Tandurella. Una bella ed importante esperienza per gli studenti della scuola diretta da Maurizio Tedesco che ha sempre incoraggiato e favorito la partecipazione dell'Eschilo alle competizioni sportive. Questi i nomi dei premiati Federica Costa, Miriana Anzaldi,Federica Scuvera, Giulia Bonaccorso,Angelica Gentili,Flavio Ferrera,Angelica Rinzivillo, Alessia Pirrera.