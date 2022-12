Attualita 197

Gli studenti del liceo Coreutico del "Ruggero Settimo" al Centro di Danza contemporanea di Catania

Referente del progetto la prof.ssa Dominique Cavallaro, docente di tecniche della danza contemporanea, coordinamento generale della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone

Giornata intensa e profondamente ricca il 16 dicembre per gli alunni dell'indirizzo Coreutico del liceo "R. Settimo" presso Scenario Pubblico, Centro Nazionale di produzione della Danza contemporanea di Catania. Gli alunni hanno avuto la possibilità di confrontarsi e studiare il Linguaggio Modem di Roberto Zappalà, direttore artistico e coreografo della compagnia Zappalà Danza, di incontrare e nutrirsi del dialogo con Nello Calabro’, drammaturgo della compagnia, prezioso incontro che ha preparato gli studenti alla visione della nuova creazione di Roberto Zappalà “𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐎 (𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐠𝐠𝐞𝐳𝐳𝐚) in scena al Teatro Stabile di Catania dal 9 al 18 dicembre.

Un uomo afflitto da una buona dose di schizofrenia che si crede Cristo o che finge anche di esserlo. Un uomo dalla personalità multipla carico di certezze ma anche di dubbi che, a volte, vocifera come un oracolo. 𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐎 è uno spettacolo fatto di visioni, immagini, suoni e parole che lasciano libera l’immaginazione e che hanno come centro propulsore il corpo del performer. Referente del progetto la prof.ssa Dominique Cavallaro, docente di tecniche della danza contemporanea, coordinamento generale della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone.



