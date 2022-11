Attualita 356

Gli studenti del liceo "A. Volta" di Caltanissetta al polo - laboratorio acque potabili di San Giuliano

Ciclo serrato di incontri organizzati da Caltaqua con gli studenti della scuola diretta dal prof. Vito Parisi

Redazione

Un ciclo serrato di incontri nei quali, alle ormai più che collaudate attività di formazione sul campo con un’impronta più squisitamente tecnica, si affianca un percorso di educazione civica che si snoderà lungo i sentieri della sostenibilità ambientale, della lotta agli sprechi e dell’uso consapevole delle risorse idriche. Il Polo-Laboratorio acque potabili di San Giuliano è tornato oggi ad aprire le sue porte e questa volta lo ha fatto per ospitare la prima delle ben undici classi (tutte le seconde) del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente scolastico prof. Vito Parisi, coinvolte nel progetto.

Per Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, il rapporto con il mondo della scuola, dell’università e della formazione rappresenta da sempre un asset strategico della propria azione: il dialogo con gli studenti e, più in generale, con le generazioni più giovani aiuta a realizzare quello scambio tra competenze acquisite e idee innovative che è alla base di una sana ed equilibrata politica di crescita, anche aziendale.

Stamane a inaugurare il ciclo di visite ed incontri – che si protrarranno sino al 2 dicembre prossimo– sono stati le alunne e gli alunni della 2.B e della 2.I, guidati rispettivamente dalle professoresse Alessandra Averna e Luigia Asaro, che hanno avuto modo di seguire da vicino le attività compiute nel laboratorio acque potabili di Caltaqua diretto da Ilaria Milazzo con l’assistenza dei tecnici Calogero Santoro e Francesco Minardi e del tecnico di gestione reti Oriano Anzalone. A fare gli onori di casa è stata la responsabile comunicazione di Caltaqua Lea Romano. Particolare attenzione è stata posta all’analisi di alcuni campioni di acqua potabile che gli stessi studenti hanno prelevato in precedenza dai rubinetti delle proprie abitazioni.



