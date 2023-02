Cronaca 246

Gli Stati Uniti abbattono un altro oggetto non identificato in volo

Le autorita' americane hanno declinato di dire se assomiglia al primo pallone-spia cinese o altri due 'Ufo' piu' piccoli

Redazione

Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato ad alta altitudine sul lago Hurhn, che si trova tra Stati Uniti e Canada. Lo riferisce la Cnn, citando fonti militari e del Congresso. L'oggetto e' stato abbattuto da piloti dell'Air Force e della Guardia nazionale al confine tra Usa e Canada. Le autorita' americane hanno declinato di dire se assomiglia al primo pallone-spia cinese o altri due 'Ufo' piu' piccoli di forma cilindrica neutralizzati in Alaska e in Canada. Dopo il primo episodio, le forze di sicurezza nordamericane sono in alta allerta. L'oggetto non identificato sul lago Huron e' stato abbattuto da un F-16 per le sue potenziali capacita' di sorveglianza e per aver volato in prossimita' di siti militari Usa sensibili. Lo riferisce il Pentagono. (ANSA)



