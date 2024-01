Cronaca 540

Gli scoppia un petardo tra le gambe e i medici gli amputano i genitali

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia per un 22enne di Copertino, in provincia di Lecce

Redazione

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia per un 22enne di Copertino, nel Leccese. Una serata di festa finita all’ospedale ''Vito Fazzi'' di Lecce, dove è stato trasportato d’urgenza in seguito allo scoppio di un petardo. Il giovane ha riportato vari traumi, tutti gravi: alle gambe, al polso sinistro, al tronco genitale, oltre a trauma cranico e facciale. Lo scoppio è stato improvviso e l’ha colpito in pieno.

I medici hanno capito subito la gravità della situazione del ragazzo a cui sono stati costretti a tagliare i genitali per salvargli la vita. Secondo quanto accertato dalla Polizia sono stati sette i feriti per lo scoppio di petardi a Lecce e provincia. A Surbo un uomo di 30 anni è rimasto ferito alla testa. Lo stesso è stato dimesso con terapia domiciliare. A Monteroni di Lecce anche qui un uomo di 30 anni è stato ferito alla testa da un petardo. Lo stesso è stato dimesso con terapia domiciliare.

A Squinzano un 47enne, ha riportato ferite alla gamba sinistra. Ha subito un intervento alla mano destra. E' stato infine dimesso con una prognosi di 20 giorni. A Copertino un 43enne ha riportato un trauma alla mano sinistra, al polso destro e al torace ed attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale con prognosi di 25 giorni. A Gallipoli un uomo di 43 anni ha riportato ustioni all'addome, alla coscia sinistra e alla coscia destra, con prognosi di 20 giorni. Sempre a Gallipoli, infine, un giovane di 20 anni ha riportato ferite all'occhio sinistro. È stato già dimesso.



