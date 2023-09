Cronaca 426

Gli incendi fanno due morti in Sicilia: una donna a Cefalù e un uomo a Trappeto

La 42enne era andata a salvare i cavalli dalle fiamme mentre l'uomo ha avuto un malore durante l'evacuazione

Redazione

Una donna di 42 anni, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme, in zona Sala Verde a Mazzaforno, vicino a Cefalù, è stata trovata morta in un canalone nei pressi dell'autostrada. La notizia è confermata dai carabinieri e dalla Protezione Civile. Non si conosce ancora il nome della vittima. Non è chiaro se la donna sia morta soffocata dal fumo o bruciata.

Un uomo è morto invece a Trappeto, durante l’evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. L’uomo forse è stato preso dal panico e potrebbe avere avuto un malore. Sul posto sono andati i carabinieri e il medico legale. Sul corpo, trovato all’esterno della casa, non ci sarebbero segni di bruciature. La vittima, deceduta al confine tra Trappeto e Balestrate, è Salvatore Albano, 68 anni. Il corpo dell’uomo, nato a Monreale è stato trovato in Contrada Pantalina. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico.



