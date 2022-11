Cronaca 1435

Gli idonei del concorso al Comune di Caltanissetta: "Sono trascorsi più di 6 mesi e ancora non sappiamo nulla"

In una mail alla redazione di Seguo News scrivono: "Siamo qui ad attendere l'approvazione delle graduatorie definitive"

Redazione

12 Novembre 2022 08:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gli-idonei-del-concorso-al-comune-di-caltanissetta-sono-trascorsi-piu-di-6-mesi-e-ancora-non-sappiamo-nulla Copia Link Condividi Notizia

"Siamo i probabili idonei dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta. Probabili, perché a seguito del regolare espletamento di tutte le procedure concorsuali e sulla base della procedura di scioglimento dell'anonimato delle prove e conseguente valutazione dei candidati, risultiamo, utilmente collocati in base ai punteggi ottenuti. Sono trascorsi più di sei mesi dall'espletamento delle prove concorsuali e ancora non si ha nessuna notizia delle graduatorie definitive". A scrivere alla redazione di Seguo News è una delle vincitrici del concorso a nome di un gruppo nelle sue stesse condizioni. "Dopo aver partecipato alle prove concorsuali e avere investito tempo, studio e denaro per questa impresa relativa alla ricerca di un lavoro nel proprio territorio, siamo qui ad attendere l'approvazione delle graduatorie definitive"- ha continuato.

"Queste, costituiscono un adempimento necessario -dice - affinché innanzitutto si concluda correttamente l'iter concorsuale, e conseguentemente fare in modo che le nostre speranze di ottenere giustamente l'incarico lavorativo e uscire finalmente dal mondo della precarietà e dell'incertezza socioeconomica, trovino adeguata risposta e risultino utili a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Caltanissetta che da diverso tempo lamenta carenza di personale. Siamo qui a chiedere all'Amministrazione comunale di Caltanissetta di dare un adeguato riscontro a quanto sopra esposto affinché possa rifuggire da noi l'idea di aver sbagliato il proposito di investire il nostro studio e le nostre competenze nella propria città rispetto all'andazzo generale, comunemente definito 'fuga di cervelli'. Restiamo in fiduciosa e agguerrita attesa".



"Siamo i probabili idonei dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta. Probabili, perché a seguito del regolare espletamento di tutte le procedure concorsuali e sulla base della procedura di scioglimento dell'anonimato delle prove e conseguente valutazione dei candidati, risultiamo, utilmente collocati in base ai punteggi ottenuti. Sono trascorsi più di sei mesi dall'espletamento delle prove concorsuali e ancora non si ha nessuna notizia delle graduatorie definitive". A scrivere alla redazione di Seguo News è una delle vincitrici del concorso a nome di un gruppo nelle sue stesse condizioni. "Dopo aver partecipato alle prove concorsuali e avere investito tempo, studio e denaro per questa impresa relativa alla ricerca di un lavoro nel proprio territorio, siamo qui ad attendere l'approvazione delle graduatorie definitive"- ha continuato. "Queste, costituiscono un adempimento necessario -dice - affinché innanzitutto si concluda correttamente l'iter concorsuale, e conseguentemente fare in modo che le nostre speranze di ottenere giustamente l'incarico lavorativo e uscire finalmente dal mondo della precarietà e dell'incertezza socioeconomica, trovino adeguata risposta e risultino utili a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Caltanissetta che da diverso tempo lamenta carenza di personale. Siamo qui a chiedere all'Amministrazione comunale di Caltanissetta di dare un adeguato riscontro a quanto sopra esposto affinché possa rifuggire da noi l'idea di aver sbagliato il proposito di investire il nostro studio e le nostre competenze nella propria città rispetto all'andazzo generale, comunemente definito 'fuga di cervelli'. Restiamo in fiduciosa e agguerrita attesa".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare