Gli alunni dell'istituto "Luigi Russo" di Caltanissetta si distinguono ai Giochi Matematici

Grande la soddisfazione dell’Istituto tutto, che, con ben 22 alunni partecipanti alle semifinali dei Campionati Internazionali, si rivela, ancora una volta, luogo di promozione e sviluppo della cultura matematica

Redazione

Ottimi risultati per gli alunni dell’IISS Luigi Russo di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rita Basta, nelle competizioni dei Giochi Matematici. L’alunno Petralito Vincenzo (3D Biotecnologico) si è classificato secondo nella categoria S6 alla Finale di Area dei Giochi del Mediterraneo tenutasi a Gela e parteciperà alla finale Nazionale del 14 Maggio a Palermo; le alunne Di Natali Marta (1BLing), Aiello Cristina (3B Biotecnologico) e Guadagnino Nicole (4B Biotedcnologico, che hanno partecipato alle semifinali dei Campionati Internazionali svoltesi a Gela, sono state ammesse alla Finale Nazionale, nelle categorie C2 e L1, che si terrà il 13 Maggio a Milano. Grande la soddisfazione delle loro insegnanti, Prof.sse Renata Restivo e Ileana Spanò, che li hanno guidati nel percorso e hanno visto fiorire in loro una sempre crescente passione per la matematica.

Grande la soddisfazione dell’Istituto tutto, che, con ben 22 alunni partecipanti alle semifinali dei Campionati Internazionali, si rivela, ancora una volta, luogo di promozione e sviluppo della cultura matematica e fucina di eccellenze. L’entusiasmante partecipazione di numerosi alunni della scuola ai Giochi matematici è stato un piacevole ritorno ad una consolidata tradizione per l’Istituto Russo che da anni crede in questi tipi di competizione come alleati preziosi nel motivare gli studenti allo studio della matematica e nel promuovere lo sviluppo delle capacità logiche attraverso l’educazione all’individuazione di strategie risolutive alternative ai procedimenti standard. Si ringrazia la Dirigente professoressa Maria Rita Basta, il DSGA dottoressa Annarita Noto, il vicepreside professor Michele Calà e la professoressa Maria Gabriella Savoja per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto.



